Loki : Marvel se la joue Malice au pays des Merveilles

Avec Loki, comme avec WandaVision, Marvel tente donc de sortir des sentiers battus calibrés, que le studio a lui-même conçus, pour un résultat qui mérite d'être salué et laisse espérer le meilleur pour la suite. Sans aller jusqu'à parler de révolution - il ne faudrait tout de même pas exagérer - on en vient à croire en une Phase 4 qui capitalisera sur ce qui a été lancé et réussi ici, notamment dans les films Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Ant-Man and the Wasp: Quantumania.