Falcon et le Soldat de l'Hiver : Disney+ frappe fort et vise juste

Quand cette dernière était véritablement rafraichissante et étonnante, cherchant surtout à s'amuser avec le spectateur, Falcon et le Soldat de l'Hiver est en effet plus terre à terre, ce qui lui permet de faire passer plus directement ses messages (il y a quelques surprises malgré tout, pas de panique). À côté de la quête de rédemption de Bucky, finalement très convenue et secondaire, on s'intéresse, avec Falcon, à la question de l'héritage, de l'image, la série abordant au passage plusieurs problèmes de société.

On retrouve évidemment la question des inégalités sociales, exacerbées par le retour imprévu de milliards de personnes que les gouvernements gèrent comme des champions (pas du tout). Les enjeux soulevés par un premier Captain America noir sont également abordés. En plus du deuil, comme dans WandaVision, le show traite ainsi du racisme et des mauvaises décisions des puissants, qui gangrènent les Etats-Unis et le monde.

Falcon et le Soldat de l'Hiver porte ainsi quelques pertinents discours et son propos central devrait assurément résonner auprès de bien des gens.