Alors, on regarde ? The Suicide Squad

À la manière de ses films pour le MCU, James Gunn (ici à la réalisation et à l'écriture) s'amuse. Ses anti-héros, des super-vilains de seconde zone envoyés en mission suicide en échange d'une possible réduction de sentence, sont tous plus cassés ou odieux les uns que les autres. Leurs attitudes et relations atypiques fonctionnent la plupart du temps, et on s'amuse des situations régulièrement absurdes et souvent explosives dans lesquelles ils se retrouvent.