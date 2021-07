Alors, on regarde ? Kaamelott - Premier Volet

Certains dialogues sont certes un peu poussifs ou trop prévisibles pour les fans (qui parleront probablement d'hommage, alors), mais les répliques fusent, comme dans la série, et font mouche la plupart du temps. On peut aussi regretter le peu d'évolution des personnages, qui semblent toujours bloqués dans leurs personnalités d'il y a 10 ans, particulièrement exagérée pour l'occasion. Cela dit, on sent par la même une volonté de ne pas brusquer les habitués et de prolonger la recette qui a fait le succès de Kaamelott, pour le meilleur et pour le pire.