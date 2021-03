Kaamelott - Premier Volet trouve sa nouvelle date de sortie : le 21 juillet

Après le 29 juillet 2020, puis le 25 novembre 2020, le 21 juillet 2021 sera-t-elle enfin la bonne date pour la sortie du film Kaamelott - Premier Volet ? C'est en tout cas le nouveau rendez-vous fixé par la société de production SND aux fans de la série d'Alexandre Astier.

La date peut sembler lointaine, mais elle augmente en tout cas les chances que la pandémie ne vienne pas une nouvelle fois mettre son nez dans les plans des salles de cinéma, actuellement toujours fermées.

Et si vous n'en pouvez vraiment plus d'attendre, rappelons que la bande-son du film peut déjà être écoutée sur de nombreuses plateformes depuis plusieurs semaines. Nul doute qu'un nouveau trailer ne devrait également plus trop tarder.