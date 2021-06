Alors, on regarde ? Loki S01E01

Après une Falcon and the Winter Soldier solide, mais classique, Disney+ revient à quelque chose de plus atypique, façon WandaVision . Comme son nom l'indique, Loki s'intéresse au frère de Thor, dont l'histoire dans le MCU a assurément été… mouvementée. Si vous n'êtes pas à jour dans les films Thor et Avengers (et surtout le dernier, Endgame), vous feriez mieux de rattraper l'histoire avant de vous attaquer à cette série ; ou au moins de vous pencher sur l'épisode consacré à Loki dans la mini-série Disney+ Les Légendes.