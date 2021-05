Alors, on regarde ? Marvel's M.O.D.O.K. S01E01

Si vous avez trouvé WandaVision ou Falcon and the Winter Soldier déjà trop formatées pour le MCU, mais que vous aimez toujours l'univers Marvel, nul doute que vous devriez jeter un œil à Marvel's M.O.D.O.K. (ou plus simplement M.O.D.O.K.). Mise en ligne ce jour par Hulu (mais seul le 1er épisode sur 10 est proposé sur Disney+ en France pour le moment), cette série d'animation pour adultes lorgne en effet du côté de la comédie et adopte la technique du stop motion.

Sans surprise, avec ce style visuel et ce ton atypiques, M.O.D.O.K. ne fait pas officiellement partie du MCU et s'amuse de son côté. La série n'est donc pas présente dans notre guide consacré à l'univers cinématographique Marvel .