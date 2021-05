Le prochain film animé DC sera une adaptation du jeu vidéo Injustice

Cet été arrivera le film animé Batman: The Long Halloween - Part One, puis, plus tard dans l'année, la Part Two. C'est à l'occasion de la mise en ligne du trailer de cette seconde partie que Warner Bros. vient de glisser une information de taille : sur ce Blu-Ray sera présent un aperçu d'une future adaptation animée d'Injustice.

Dans le jeu vidéo de combat de 2013 signé NetherRealm Studios Injustice: Gods Among Us (et sa suite en 2017), Superman devient un tyran meurtrier que tous, super-héros comme super-vilains, vont tenter d'arrêter. Sombre, violente et appréciée, cette version alternative de l'univers DC avait même fait l'objet d'un comics préquel qui pourrait bien inspirer cette adaptation.