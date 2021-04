NetherRealm Studios (Mortal Kombat) préparerait un jeu de combat dans l’univers Marvel

D’autant plus que ces nouvelles rumeurs font étonnamment écho à d’anciens propos tenus par Ed Boon, patron de NetherRealm, en 2019 au micro de Game Informer. Dans cette interview, il évoquait non seulement des discussions avec Marvel mais aussi son enthousiasme à l'idée de pouvoir développer un jour un jeu de combat de la licence ou, mieux encore, un cross-over entre les challengers de DC Comics et ceux de Marvel.

Pour le moment, aucune information plus précise n’a fuité si ce n'est que, selon Daniel Richtman, la production du jeu aurait déjà débuté et que le titre serait amené à sortir sur PS5 et Xbox Series X|S .