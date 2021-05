Rick and Morty va avoir le droit à une mini série spin-off consacrée aux Vindicators

Dans le 4e épisode de la saison 3, les spectateurs de Rick and Morty découvraient The Vindicators, une équipe de super-héros assurément… pas comme les autres. Ainsi, Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot et Noob Noob reviendront bientôt avec leur propre petite série dérivée. L'occasion de voir un peu plus leur quotidien sans les héros du show principal dans leurs pattes, même si ce spin-off devrait se montrer assez léger dans sa durée.

Dans le même temps, relevons qu'Adult Swim a également commandé 3 autres séries : une suite pour Aqua Teen Hunger Force, baptisée Aquadonk Side Pieces ; Alabama Jackson, une série avec du voyage dans le temps en stop-motion ; et Your Pretty Face is Going to Hell: The Animated Series, une nouvelle déclinaison de la série, cette fois en version animée.