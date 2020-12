Les derniers épisodes de la saison 4 de Rick and Morty sont arrivés (accompagnés) sur Netflix

Diffusée en mai dernier sur Adult Swim, la seconde partie de la saison 4 de Rick and Morty, aussi appelée saison 4b et composée de cinq épisodes, est désormais disponible chez nous sur Netflix. Mais les aventures colorées, perchées et référencées de nos deux compères ne viendront pas seules cette semaine.

En effet, la plateforme annonce également la mise en ligne ce vendredi de Mank, le nouveau film de David Fincher. Les amateurs d'animes pourront quant à eux profiter dès aujourd'hui de la première saison de My Hero Academia, de la saison 4 de Boruto: Naruto Next Generations et de la saison 9 Fairy Tail (épisodes 278 à 290).

Enfin, la saison 4 de la série animée Big Mouth sera également de la partie vendredi, tandis que les amateurs du film classique American Beauty peuvent le revoir dès maintenant.