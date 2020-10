Prime Vidéo : une catégorie regroupe les contenus qui vont sortir du catalogue

Le catalogue de Prime Vidéo se renouvelle régulièrement. Si la plateforme va – entre autres – accueillir le second volet de Borat le 23 octobre ainsi qu’une série de films cultes (Boyz N’ The Hood, Platoon, Wall Street, 28 jours plus tard…) en novembre, il n’était pas possible de connaître la date à laquelle les contenus expiraient.

Problème dorénavant résolu : le concurrent de Netflix a lancé une nouvelle catégorie pour répertorier les films et séries qui sortiront du catalogue sous 30 jours. En l’occurrence, Sin City : J’ai tué pour elle, Blade ou Le parfum vont bientôt quitter Prime Vidéo. Abonnés : ne tardez pas !