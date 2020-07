Rick and Morty se paye un nouveau court-métrage en attendant la saison 5

En attendant la future saison 5 actuellement en phase d'animation, la série Rick and Morty continue d'occuper ses fans avec des projets parallèles. Après le court épisode signé par Studio Deen, le show reste dans l'ambiance japonaise avec un court-métrage de 8 minutes se déroulant à Tokyo, cette fois par Sola Entertainment et Telecom Animation Film.

Écrite et réalisée par Takashi Sano (Tower of God), la courte histoire suit Morty alors qu'il se rend dans la ville pour arrêter les mystérieux Genociders. S'en suivent des événements à base de paradoxes temporels, sans surprise étranges et blindés de références, que je vous laisserai découvrir par vous-même.