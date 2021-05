Highlander : Henry Cavill serait en discussions pour jouer dans le reboot par le réalisateur de John Wick

Après le reboot du film Mortal Kombat, un autre rôle culte de Christophe Lambert pourrait être interprété par un nouvel acteur dans une version actualisée de Highlander. En effet, la production de cette dernière semble enfin avancer, après des années de rumeurs et de cul de sacs créatifs.

C'est en tout cas ce que rapporte le média Deadline, qui avance qu'Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher…) serait en négociations pour l'un des principaux rôles (et pourquoi pas le rôle principal ?) de la réinterprétation signée Chad Stahelski (John Wick). Notons qu'en plus de la saison 2 de The Witcher en cours de tournage, Henry Cavill devrait revenir dans la suite du film Enola Holmes tandis qu'une rumeur voudrait aussi qu'il joue dans une encore hypothétique série Mass Effect .

Pour les plus jeunes, rappelons qu'en 1986 Highlander s'intéressait à des êtres immortels dont l'unique but était de se retrouver et s'entretuer pour être le dernier en vie et récupérer plus de pouvoir. Egalement porté par Sean Connery, le film culte a profité de plusieurs suites…