Sonic The Hedgehog 2 : le synopsis du film fuite en ligne

Le site de droit d'auteur américain expose ainsi l'histoire qui sera dépeinte dans Sonic The Hedgehog 2 : « Après s'être installé dans les Green Hills, Sonic est prêt à savourer sa liberté. Tom et Maddie acceptent de le laisser en paix et partent en vacances. Peu après leur départ, le Dr Robotnik, accompagné de Knuckles, fait son grand retour, à la recherche d'une émeraude ayant le pouvoir de construire et détruire des civilisations. Sonic reprend donc du service, accompagné de son ami Tails, afin de trouver l'émeraude avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. »

Ce synopsis vient donc une fois pour toutes confirmer la présence de Tails et Knuckles, deux personnages tout aussi iconiques de la franchise, pour ce film. Celui-ci devrait se rapprocher encore plus d'une adaptation fidèle de la licence de SEGA, notamment grâce à l'intégration des fameuses Émeraudes du Chaos, élément que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres estampillées Sonic.



Ne reste donc plus qu'à attendre l'année prochaine pour voir nos personnages préférés en action et, pourquoi pas, l'intervention glorieuse et tout d'or paré de Super Sonic.