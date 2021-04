Sonic 2 : une photo de tournage dévoile que Tails ne sera pas le seul à accompagner le hérisson bleu

On savait déjà que le personnage de Tails serait de la partie dans Sonic 2. Aujourd'hui, une photo prise sur le tournage du film vient dévoiler qu'il ne sera pas le seul à aider (ou affronter) le héros incarné par Ben Schwartz face au Robotnik de Jim Carrey. En effet, un mannequin rouge accompagne ceux de Sonic et Tails, et les fans auront bien évidemment reconnu le gardien Knuckles.

Reste bien évidemment à voir quel rôle aura exactement le personnage, et s'il sera là pour un simple caméo ou pour avoir une véritable importance au scénario. Rendez-vous en avril 2022 pour la réponse, ou avant via un trailer, maintenant que la surprise est éventée.