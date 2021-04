Un remaster de Sonic Colors serait prévu pour cette année

De son côté, l’éditeur mise sur la sortie de nouveaux jeux ainsi que sur quelques annonces majeures pour célébrer l’anniversaire du hérisson bleu. Au-delà du jeu vidéo, Sonic poursuit sa convergence médiatique puisque SEGA prévoit d’organiser un concert en 2021 et que le septième art se montre de plus en plus intéressé par la licence. Une suite au premier film Sonic a d’ores et déjà été annoncée et est prévue pour le 8 avril 2022, tandis que Netflix planche sur une nouvelle série animée Sonic the Hedgehog en 3D et intitulée Sonic Prime.