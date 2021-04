Tales of Arise : une date de sortie officielle et sept minutes de gameplay dévoilées

En comparaison des épisodes précédents, l’aspect monde ouvert paraît plus prégnant même si l’on retrouve ce système de zones d’instances lors des affrontements contre les monstres. Néanmoins, les combats et synergies entre personnages donnent la sensation d’être plus dynamiques que jamais.

Malgré un quiproquo hier sur l’annonce des supports concernés, Tales of Arise sortira bien sur consoles de précédentes générations, à savoir PS4 et Xbox One, ainsi que sur PS5 , Xbox Series X |S et PC. L’équipe du jeu reste toutefois muette sur la question d’une version Switch. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris pour le 10 septembre prochain dans nos contrées.