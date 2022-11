Super Mario Bros : la nouvelle bande-annonce du film fait rêver !

Après une première bande-annonce début octobre ayant pour but de susciter l'intérêt et la curiosité (visiblement avec beaucoup de succès), voici venir un second trailer bourré à craquer d'action et de révélations plus ou moins attendues.

Celles et ceux souhaitant garder la surprise jusqu'au 29 mars feraient mieux de détourner les yeux, d'éteindre l'écran ou de partir très loin. C'est fait ? Alors c'est parti pour la bande-annonce (en VF) !