Netflix dévoile un trailer mystérieux pour son attendue série Le Problème à 3 corps

Basée sur le premier tome de la trilogie littéraire acclamée de l'auteur chinois Cixin Liu, Le Problème à 3 corps (ou Three Body Problem en anglais) devrait parler aux amateurs et aux amatrices de science-fiction atypique. Mais également de fantasy, puisque le projet nous vient de David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs d'un certain Game of Thrones. En tout cas, Netflix nous promet « une histoire exaltante qui redéfinit le drame de science-fiction à travers des énigmes complexes et des enjeux d'une ampleur inhabituelle, à la croisée des genres ».