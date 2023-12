Apple TV+ croit en Fondation, qui reviendra pour une saison 3

En plus de Fondation, dans sa section science-fiction rappelons qu'Apple TV+ propose également depuis peu une saison 4 à For All Mankind, une saison 2 à Invasion, la série Monarch : Legacy of Monsters, et que Silo reviendra pour une saison 2. Du côté de la concurrence, l'adaptation de la complexe saga littéraire Le Problème à Trois Corps chapeautée par les créateurs de Game of Thrones, est spécialement surveillée chez Netflix et devrait entrer en collision directe avec Fondation.