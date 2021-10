Fondation : une bonne nouvelle pour les fans de la série d'Apple TV+

Le démarrage de cette première saison , qui se terminera le 19 novembre prochain sur un total de dix épisodes, semble satisfaire les cadres d'Apple TV+. Matt Cherniss, responsable de la programmation du service de SVoD , a déclaré : « Nous avons été si heureux de voir les spectateurs du monde entier embrasser ce voyage captivant, plein de suspens et à couper le souffle qu'est Fondation ».

De son côté, le producteur et scénariste David S. Goyer a donné quelques détails sur ce qui devrait arriver dans cette seconde saison : « Avec la saison 2, notre audience aura l'opportunité de découvrir plus en détail les mondes et les personnages d'Asimov, dont Hober Mallow et Bel Riose ». Et d'ajouter : « Nous avons un projet sur le long terme avec Fondation et je suis reconnaissant envers mes partenaires chez Apple et Skydance de me faire confiance avec cette histoire épique ».

« Long terme » en effet puisque David S. Goyer a précédemment déclaré qu'il envisageait pas moins de huit saisons au total. Il faut dire que le cycle de Fondation est massif et que 80 épisodes ne seront sans doute pas de trop.