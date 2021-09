Fondation sur Apple TV+ : la série aurait-elle ce qu'il faut pour devenir aussi culte que l'œuvre d'Asimov ?

Le plus impressionnant, au-delà de ce travail d'adaptation qui pour le moment fonctionne et donne envie de voir la suite, est assurément la partie visuelle. À l'instar de Gaal qui met pour la première fois le pied en dehors de sa planète natale, le spectateur est assaillit en permanence de moments de découvertes suscitant des « wow » intempestifs, tant chaque décor, paysage et effet spécial est impressionnant, donnant corps et vie à la série. Apple a investi les moyens nécessaires et la réalisation ne vient rien gâcher du travail des équipes talentueuses de David S. Goyer.