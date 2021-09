Dune : le dernier film mastodonte de Denis Villeneuve supporte-t-il son propre poids ?

Pour cause, Villeneuve propose ici sa proposition la plus aboutie. Après les très solides Premier Contact et surtout Blade Runner 2049, pour ne citer qu'eux, le réalisateur signe ici un film dont les passages lents et contemplatifs sont plus calibrés et mieux dosés que précédemment. L'ensemble brille par sa photographie et, étonnamment, par sa sobriété, quand le réalisateur aurait pu facilement tomber dans l'exagération (et ce, malgré le retour de Hans Zimmer et ses nappes de synthés tantôt efficaces, tantôt too much). Qu'il s'agisse des costumes, des décors, des dialogues, des combats ou de la partie mystique de l'intrigue qui garde encore des secrets sous le coude, tout est équilibré, distillé juste comme il faut, forçant le respect.