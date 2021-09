Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, que vaut le dernier Marvel ?

Réalisé par Destin Daniel Cretton (States of Grace), Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux fait sans surprise la part belle aux arts martiaux. Régulièrement, le film mélange avec un certain mérite des passages typiques et explosifs de films d'action Marvel avec d'agréables touches à la Tigre et Dragons (et un peu d'humour, bien entendu) qui viennent exhausser l'ensemble. Passé son scénario assez basique et souvent facile, les combats sont assurément le principal point fort du film, qu'on prend ainsi plaisir à voir sur grand écran.