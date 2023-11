Entre jeux vidéo, fantasy et science-fiction : Netflix continue à multiplier les annonces geeks

Les amatrices et amateurs de fantasy apprécieront probablement également l'annonce de The Witcher: Sirens of The Deep, un deuxième film animé se déroulant dans l'univers du célèbre Sorceleur. Ce dernier sera d'ailleurs doublé par Doug Cockle, l'acteur qui prête déjà sa voix à Geralt dans The Witcher 3. Anya Chalotra et Joey Batey, de la série en live-action, donneront également de la voix dans leur rôle de Yennefer et de Jaskier. Rendez-vous en 2024.