Netflix, Prime Video, Disney+... Voici les séries et saisons les plus attendues de 2024 !

Chez Disney+, elle se sera fait attendre longtemps, mais nous avons très hâte de voir Shōgun en février. Chez Marvel, à cause des soucis rencontrés par Disney avec son MCU et de sa production compliquée, il n'est pas certain que Daredevil: Born Again sorte en 2024. Mais nous croisons les doigts. Nous attendons également fort la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man et sommes curieux d'Echo, le spinoff d'Hawkeye. Chez Star Wars, les prometteuses Skeleton Crew et The Acolyte devraient arriver l'an prochain, contrairement à la saison 2 de Andor malheureusement. Nous attendons fortement l'ultime saison de The Bad Batch également. Enfin, la série Alien par FX devrait faire les beaux jours de la section Star de Disney+.