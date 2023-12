House of the Dragon : un premier teaser avant le retour de la série à l'été 2024

Attendue sur Max à l'été prochain (et chez nous sur le Pass Warner de Prime Video si Max n'est pas lancée d'ici là dans nos contrées), la saison 2 de House of the Dragon se sera donc fait attendre deux ans. Annoncée quasi dès le lancement de la première saison à l'été 2022, cette nouvelle saison promet — ô surprise — plus de sang et de feu. Si vous êtes au fait de l'univers de Game of Thrones de George R. R. Martin (et notamment de Feu et Sang), vous savez que l'heure de la guerre civile baptisée La Danse des Dragons est arrivée.