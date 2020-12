House of the Dragon : la série prequel de Game of Thrones précise sa fenêtre de sortie

Avec le succès sans précédent de la série Game of Thrones, et malgré un final controversé, HBO a logiquement décidé de poursuivre l'exploration de l'univers façonné par l'écrivain américain. Dès 2022, les spectateurs pourront découvrir House of the Dragon, un prequel se déroulant 300 ans avant les aventures de Jon Snow. L'histoire sera basée sur le roman Fire & Blood (Feu et Sang) et s'attardera sur le règne de la famille Targaryen.