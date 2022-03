House of the Dragon : la série préquelle de Game of Thrones débarquera sur HBO Max et OCS cet été

Quelques centaines d'années avant les événements de Game of Thrones et les intrigues liées à Jon Snow, Daenerys, Sansa, Tyrion, Cersei et tous les autres, dominait la maison des Targaryen. C'est cette période que House of the Dragon va dépeindre en s'inspirant du roman Fire & Blood de George R. R. Martin (également à la cocréation ici avec Ryan Condal), dès le 21 août prochain sur HBO Max.

En France, c'est toujours OCS qui assurera la diffusion, avec notamment un simultané avec les États-Unis dès le 22 août à 3 h du matin pour les plus courageux. La première saison sera composée de 10 épisodes.