House of the Dragon : la série préquel de Game of Thrones montre son casting et démarre sa production

Game of Thrones fêtait ses 10 ans il y a quelques jours. Aujourd'hui sérieusement concurrencée par d'autres plateformes du côté de la fantasy ambitieuse (The Witcher chez Netflix , prochainement Le Seigneur des Anneaux chez Amazon , et bien d'autres), HBO n'est pas prête à laisser la place dans le domaine. La chaîne travaille pour cela depuis plusieurs années sur plusieurs spin-offs potentiels à Game of Thrones, et le premier vient d'entrer en production.

House of the Dragon, toujours fondée sur les écrits de George R. R. Martin (à savoir Fire & Blood), est donc attendue pour l'an prochain sur HBO et HBO Max. Découpée en 10 épisodes, l'intrigue se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones et s'intéressera à la montée en puissance et à la chute des Targaryen.

Martin et Ryan Condal (Colony) sont à la création de ce nouveau show, tandis que Miguel Sapochnik (qui avait déjà réalisé certains des épisodes les plus marquants de Game of Thrones) sera au poste de co-showrunner avec Condal et à la réalisation de plusieurs épisodes, dont le pilote.