George R. R. Martin, le papa de Game of Thrones, signe un partenariat de 5 ans avec HBO

L'accord porterait également sur du contenu inspiré directement de Game of Thrones, avec notamment 10 000 Ships, qui narre les aventures de la reine Nymeria. Une adaptation du prélude de Game of Thrones, baptisée House of the Dragon, est également annoncée pour 2022. À voir maintenant si George R. R. Martin pourra également poursuivre sa saga littéraire, A Dance with Dragons ayant été publié il y a dix ans déjà…