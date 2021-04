Marvel au travail sur Captain America 4, avec le créateur de Falcon et le Soldat de l'Hiver

Si vous avez vu le dernier film Avengers, vous savez que Steve Rogers (Chris Evans) y passait le flambeau (ou plus exactement son bouclier) à Sam Wilson/Falcon pour devenir le nouveau Captain America. Dans la courte série Falcon and the Winter Soldier, qui s'est achevée la semaine dernière sur Disney+ , notre héros finissait par accepter la charge, avec un nouveau costume à la clé. La question sur les lèvres des fans est désormais : et maintenant ?

La suite ne passera probablement pas par une nouvelle saison (Disney+ préférant visiblement proposer de nombreuses séries en one shot), mais par un film. Marvel est en effet au travail sur un quatrième film Captain America, dont on ne sait pas encore grand-chose. Cependant Disney semble faire confiance à Malcolm Spellman, créateur et scénariste principal sur Falcon and the Winter Soldier, puisque l'homme sera au scénario avec Dalan Musson, scénariste secondaire sur la série lui aussi. Rendez-vous dans les prochains mois pour des infos sur le casting ou encore le réalisateur.