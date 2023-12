Max donne un prometteur aperçu de 2024 en séries, sans oublier The Last of Us

Évacuons immédiatement la question qui risque de fâcher : comme l'on pouvait s'y attendre, la saison 2 de The Last of Us n'arrivera pas avant 2025. C'est cette année-là qu'une nouvelle saison pour l'acclamée The White Lotus débarquera également. Même chose pour Euphoria et And Just Like That... Pour finir sur 2025, les fans d'horreur et de Ça pourront compter sur la série préquelle Welcome to Derry.