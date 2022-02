Netflix dévoile son programme cinéma 2022 avec un trailer qui brise le quatrième mur

L'année 2022 s'annonce particulièrement riche pour le service de streaming qui proposera pas moins de 76 films, soit plus d'un par semaine pour contenter tous les amateurs de cinéma, quel que soit leur genre de prédilection. Cerise sur le gâteau, la production réunira à peu près tout ce qu'Hollywood compte comme vedettes.

Parmi nos plus grosses attentes, on peut citer The Gray Man, le nouveau film d'action des frères Russo, réalisateurs des deux derniers Avengers, avec Ryan Gosling et Chris Evans. Dans le même genre on pourra également retrouver Jamie Foxx en tueur de vampires à l'affiche de Day Shift ou encore Ryan Reynolds qui traversera le temps dans The Adam Project.

Milly Bobby Brown reprendra quant à elle le rôle d'Enola Holmes, la sœur du célèbre détective interprété une fois encore par Henry Cavill. Guillermo Del Toro nous donne aussi rendez-vous en décembre prochain pour son adaptation de Pinocchio tandis que Charlize Theron et Kerry Washington intégreront une école magique dans The School for Good and Evil.

Les toutes dernières secondes de cette bande-annonce très riche nous montrent enfin le retour de Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc pour À couteaux tirés 2, la suite de ce Cluedo grandeur nature sorti en salles en 2019 et toujours réalisé par Rian Johnson.

La plupart de ces titres n'ayant toujours pas de dates de sortie, il faudra patienter encore quelques semaines pour découvrir davantage d'information à leur sujet.