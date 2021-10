Netflix va tenir un festival en salle, mais à Paris et Lyon seulement

La deuxième semaine de décembre, Netflix organisera un festival dans deux salles françaises. Ainsi, à la Cinémathèque française de Paris et à l'Institut Lumière de Lyon, seront diffusés pendant une semaine neuf films de la plateforme de SVoD .

Six sont déjà proposés sur Netflix ou le seront d'ici là : Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó, Malcolm & Marie de Sam Levinson, The Harder They Fall de Jeymes Samuel, The Power of the Dog de Jane Campion, The Guilty d'Antoine Fuqua (le remake du film danois éponyme qui arrive d'ailleurs lundi sur Netflix) et enfin Clair-obscur de Rebecca Hall.



Trois seront toutefois diffusés en avant-première, à savoir Don't Look Up : Déni Cosmique d'Adam Mckay, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino et pour finir The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal. Nul doute qu'une diffusion dans davantage de salles auraient été appréciables, mais la chronologie des médias s'en est probablement mêlée…