Streaming vidéo : quelles sont les meilleures séries de 2023 ?

Direction Canal+, mais aussi Apple TV+, puisque le contenu de cette dernière est inclus dans la plupart des forfaits myCanal. C'est d'ailleurs une très bonne chose tant Apple a proposé des saisons et séries de qualité cette année. On pourra ainsi citer les nouveautés Monarch : Legacy of Monsters (actuellement en cours) et Silo, mais aussi les derniers épisodes proposés pour Fondation et Ted Lasso. Shrinking était également sympathique. Côté Canal+, la dernière saison de What We Do In The Shadows est une nouvelle fois une réussite, de même que la création originale D'argent et de Sang.