Samouraïs, vampires et supersoldats sont au programme des meilleures séries à dévorer sur Netflix en novembre 2023

Très attendue, la série Castelvania: Nocturne est l'adaptation des renommés jeux vidéos Castlevania: Symphony of The Night et Rondo of Blood. On y suit Richter, un chasseur de vampires issu de la famille Belmont en pleine révolution française. Une série animée qui, tout comme sa prédécesseure Castelvania, ne manque pas de mordant et ravira les fans.