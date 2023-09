Netflix : Omar Sy de retour dans la bande-annonce de Lupin 3

Le synopsis officiel est le suivant : « Désormais dans la clandestinité, Assane doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane n’y tient plus et décide de revenir à Paris pour leur faire une proposition un peu folle : quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais bien loin, et un retour inattendu va chambouler tout son plan. » Sans surprise, et comme le confirme la première bande-annonce diffusée, cela va également impliquer un braquage audacieux. La mère de notre héros semble aussi centrale dans le récit.