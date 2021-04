Castlevania : la saison 4 sera la dernière, mais Netflix songerait à une autre série dans le même univers

En juillet 2017, Castlevania ouvrait le bal des adaptations de jeux vidéo en séries sur Netflix. Maintenant que la plateforme en propose plusieurs (The Witcher, Dota) et qu'un encore plus grand nombre est dans les cartons (Assassin's Creed, Sonic), le service est prêt à conclure les aventures de Trevor Belmont (Richard Armitage), de ses compagnons et ennemis. Les 10 derniers épisodes arriveront ainsi le 13 mai prochain.