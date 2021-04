Resident Alien : Alan Tudyk prend ses quartiers sur Terre (et sur Syfy)

Avec un anti-héros aux pensées et pratiques rarement bienveillantes envers les humains, et quelques personnages aux traits assez grossiers et désagréables (le shérif incompétent qui méprise son adjointe qui se laisse marcher dessus, la barman désespérée…) l'assemblée n'est pas des plus sympathique au départ. Pourtant, au final, le show essaie au maximum de donner à voir le côté positif et bienveillant de ses personnages.

Et oui, même celui de notre alien exterminateur, à l'instar du scénario de bien des œuvres, se laisse petit à petit « contaminer » par la gentillesse et l'espoir humain…