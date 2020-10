Doom Patrol : le résultat inattendu d'une rencontre entre Misfits et DC

Sauf que, vous vous en doutez, le destin va en décider autrement.

Quand l'ennemi juré de Caulder revient et enlève ce dernier, nos héros vont plus ou moins décider de former un véritable groupe et de partir à la recherche de ce formidable adversaire, incarné par le non moins formidable Alan Tudyk. Il faut dire que si Mr. Nobody - c'est son nom - ne possède plus de corps, il est devenu omniscient. Cela lui permet, notamment, de briser le 4ème mur régulièrement en devenant un narrateur très décomplexé.