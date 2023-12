Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (02-03/12) ?

Série sud-coréenne plutôt appréciée par les abonnés Netflix, Sweet Home revient enfin pour une saison 2, trois ans après la première. Mélange d'horreur et de fantastique, le show suit un adolescent perturbé et ses voisins qui vont tenter de survivre dans un monde où les humains se transforment en monstres. Puisque l'on parle de monstres et de Corée du Sud, rappelons en passant l'arrivée prochaine d'une saison 2 sur Netflix pour All of Us Are Dead.