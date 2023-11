Netflix, Prime, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (18-19/11) ?

Clap de fin pour l'une des séries les plus populaires et les plus acclamées de Netflix. The Crown entame en effet sa sixième et dernière saison, qui se concentre sur l'histoire contemporaine de la monarchie britannique et la mort de la princesse Diana. La reine Elizabeth II va devoir affronter les conséquences de cette mort tragique, et réconcilier la couronne et le peuple. Pour cette ultime saison, Netflix ne propose que quatre épisodes. La suite et fin du programme sera diffusée au mois de décembre.