Fargo : au royaume des losers, la violence est reine

Bien entendu, ces saisons ont tout de même des points communs, au-delà de leurs situations géographiques isolées. Il est ainsi question d'y suivre des personnages initialement très ordinaires, et auxquels il est assez aisé de s'identifier, qui vont se retrouver dépassés par les événements lors d'une crise impliquant le plus souvent un acte criminel (généralement un meurtre).

Il faut dire que nos « héros » ne sont pas toujours les couteaux les plus aiguisés du tiroir ; et la présence de for-mi-da-bles méchants dans leur entourage ne les aide pas à prendre les meilleures décisions dans une spirale d'événements toujours plus dramatiques et jouissifs à suivre.