Netflix, Prime, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (25-26/11) ?

Les fans du film Mais qui a tué Pamela Rose ?, sorti il y a maintenant 20 ans, seront ravis : Bullit et Ripper sont de retour ! Cette fois-ci, les deux agents du FBI traquent un mystérieux tueur de youtubeurs. Mais une nouvelle arrivée est bien décidée à leur mettre des bâtons dans les roues. Kad Merad et Olivier Baroux s'en donnent à cœur joie en reprenant leurs rôles de flics incompétents. On retrouve notamment Mélanie Doutey et Mister V à leurs côtés.