Warrior : Cinemax frappe avec la force de Banshee et la classe de Peaky Blinders

Dans ce somptueux décor, vous vous en doutez, il y a aussi des poings (et des pieds, et des coudes, et des genoux, et des objets variés), s'agitant pour rencontrer des visages et autres parties du corps qui n'avaient parfois rien demandé. Dans ce registre, Warrior fait montre d'une chorégraphie de combats extrêmement dynamique, efficace et soignée, qu'il s'agisse de duels d'arts martiaux intenses ou d'affrontements ambitieux, à plus grande échelle, dans lesquels s'ajoutent armes blanches ou à feu. Âmes sensibles prenez garde : il y a quelques morts aussi violentes que graphiques.