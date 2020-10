Banshee : la série pulp qui surclasse le genre

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je me dois de commencer cette chronique par des excuses. D'abord, pour avoir attendu tant de mois avant de vous parler de Banshee dans Le Veilleur d'écran[s], qui a aujourd'hui plus d'un an d'existence. Ensuite, et surtout, pour les bleus au visage et à l'âme que vous aurez probablement à l'issue de cette chronique « coup de poing », centrée sur ce qui est, pour moi, la meilleure série dite « pulp », de ces dernières années. Par « pulp » j'entends parler de ces fictions américaines populaires, qui jouent des stéréotypes en abusant sans vergogne du cocktail action, sexe et violence, pour un résultat rocambolesque et parfois teinté de kitch.