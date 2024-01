Vers une "nouvelle" manette PS5, avec une autonomie décuplée ?

En fin d'année dernière, Sony commercialisait sa nouvelle PS5 Slim, un modèle plus compact, accompagné de quelques optimisations (SSD de 1 To, lecteur de disque amovible…). Contrairement aux PS4 Slim et Pro en leur temps, cette nouvelle PS5 était livrée avec une manette DualSense standard, la même que celle proposée depuis novembre 2020.