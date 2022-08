Découvrez la DualSense Edge, la nouvelle manette PS5 entièrement personnalisable

Microsoft a toujours été en avance sur Sony dans le domaine des manettes personnalisables. Le meilleur exemple étant l'excellente Xbox Elite (et sa deuxième version, la Xbox Elite Series 2) qui reste sans doute parmi les plus convaincantes en matière d'ergonomie, d'options de customisation et de prise en main en général. PlayStation se devait de riposter et cette contre-attaque a eu lieu cette semaine lors de la Gamescom.